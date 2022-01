Speciale difesa: Taiwan, proseguono le ricerche del capitano disperso dopo incidente aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soccorritori di Taiwan stanno proseguendo le operazioni di ricerca del capitano Chen Yi, il pilota dell’aereo da combattimento F-16V che martedì scorso è precipitato nel mare al largo di Chiayi, sulla costa occidentale dell’Isola. Negli ultimi tre giorni, gli elicotteri hanno continuato a perlustrare l'area a basse quote e i militari hanno predisposto una piattaforma offshore nel luogo dell'incidente per facilitare le operazioni di ricerca. L’F-16V pilotato da Chen era decollato dalla base aerea di Chiayi per una missione di addestramento di routine. Nei pressi della costa del distretto di Dongshi, il jet è scomparso improvvisamente dai radar e l’equipaggio di terra ha perso i contatti con il pilota. (Cip)