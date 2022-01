I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camerun: un morto e un ferito dopo attacco armato di presunti separatisti a Buea - Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e un altro è in ospedale con ferite da proiettile dopo che sospetti ribelli separatisti hanno attaccato il mercato centrale di Buea, nel Sud-ovest del Camerun. Lo riferiscono ai media locali i residenti della città anglofona, mentre i giornalisti sul posto precisano che l'esercito ha schierato da tempo truppe per contrastare le violenze. Diverse squadre di calcio che prendono parte alla Coppa d'Africa hanno sede a Buea e qui si allenano. Ieri, inoltre, il senatore del Fronte socialdemocratico (Sdf) del Camerun, Henry Kemende, è stato ucciso a colpi di armi da fuoco nella città di Bamenda, situata nella regione anglofona del Nordovest. Ne ha dato notizia il segretario del partito di opposizione, Denis Nkelemo, spiegando alla "Bbc" che uomini armati hanno costretto il senatore a scendere dalla sua auto e lo hanno freddato. Il motivo dell'omicidio non è chiaro, ha aggiunto Kemende. Principale città anglofona del Camerun, Bamenda è spesso teatro di azioni violente attribuite ai separatisti, che rivendicano al governo camerunese una maggiore autonomia. Secondo l'International Crisis Group, dal 2017 nei combattimenti sono rimasti uccise più di 6mila persone e circa un milione di abitanti sono stati costretti a sfollare. L'omicidio di Kemende è stato condannato da un gruppo per i diritti umani su Twitter. (segue) (Res)