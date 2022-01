© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic, presumo che il governo deciderà di rescindere con Rio Tinto - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di ritenere che il governo deciderà di vietare lo sfruttamento del litio nel Paese da parte del gruppo minerario Rio Tinto. In un intervento per l'emittente pubblica "Rts", Vucic ha aggiunto di ritenere che per la questione sia necessaria "una moratoria". Il capo dello Stato ha precisato di aver parlato dell'argomento con la premier Ana Brnabic, e di avere visto che "l'umore nel governo" va in quella direzione. Da oltre un mese proseguono le proteste in tutta la Serbia contro il possibile investimento del gruppo minerario Rio Tinto nell'area della valle di Jadar. Lo scorso 3 gennaio il presidente serbo ha dichiarato che non sarà effettuata l'estrazione del litio, progettata dalla società anglo australiana Rio Tinto, fino a quando non saranno fatti ulteriori studi. Allo stesso tempo, secondo Vucic, il proseguimento delle proteste ha assunto un carattere "politico" poiché il governo ha accolto le richieste avanzate nelle scorse settimane dai manifestanti. "Non ci saranno cambiamenti, non ci saranno nuove azioni di Rio Tinto finché non ne discuteremo. E quel tempo è lontano, perché non abbiamo ricevuto alcuno studio", ha detto Vucic ai giornalisti. Secondo il presidente serbo, infine, lo Stato "ha fatto la sua parte" accettando le richieste della cittadinanza. (segue) (Res)