© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Johnson cancella visita in Lancashire per contatto con familiare positivo al Covid - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha cancellato la sua visita programmata per oggi in Lancashire perché un membro della sua famiglia è risultato positivo al Covid. È quanto ha fatto sapere un portavoce di Downing Street, secondo cui il premier "seguirà le regole imposte per chi viene a contatto con un caso di Covid, effettuando test quotidiani e limitando il contatto con altri". Non è chiaro quale sia il familiare positivo ma il premier vive con la moglie, Carrie Johnson, e i suoi due figli, Wilfred e Romy. Soltanto ieri Johnson era alla Camera dei Comuni per rispondere alle accuse di aver partecipato a una festa a Downing Street durante le restrizioni Covid in vigore nella primavera del 2020. Molti deputati conservatori hanno assicurato il loro sostegno al premier e il ministro per l'Irlanda del Nord, Brandon Lewis, ha anche confermato il suo sostegno per Johnson alle prossime elezioni. (segue) (Res)