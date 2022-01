© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Borrel, con gli Stati Uniti un coordinamento molto forte - Con gli Stati Uniti in questi giorni abbiamo sviluppato un coordinamento estremamente forte sulla crisi in Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli esteri e la sicurezza dell'Ue, Josep Borrel, prima del vertice informale dei ministri della Difesa europei che si tiene questa mattina a Brest nell'ambito della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea. Oggi abbiamo con Washington un coordinamento che "non abbiamo mai avuto", ha detto Borrel. "Abbiamo la garanzia che niente sarà deciso né negoziato con i russi senza una stretto coordinamento con l'Europa e senza la partecipazione degli europei", ha aggiunto l'Alto rappresentante dell'Ue. Borrel ha poi definito "assolutamente perfetto" il dialogo con Washington. Nel pomeriggio seguirà un vertice informale dei ministri degli Esteri. (segue) (Res)