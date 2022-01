© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, Mosca e Washington in disaccordo su questioni fondamentali - Russia e Stati Uniti sono in disaccordo su questioni fondamentali, come emerso nei recenti negoziati sulle garanzie di sicurezza, il che può essere considerato come un segnale negativo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, commentando gli incontri del 10 gennaio a Ginevra tra le delegazioni russa e statunitense ed il Consiglio Russia-Nato di ieri a Bruxelles. Inoltre Peskov ha osservato che durante i colloqui sono emerse anche sfumature ed elementi positivi, ma non sono stati particolarmente rilevanti durante le negoziazioni. (segue) (Res)