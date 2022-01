© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Cremlino, assurdo collegare il gasdotto Nord Stream 2 al tema della sicurezza - Il gasdotto Nord Stream 2 è un progetto commerciale e collegarlo ai problemi di sicurezza in Europa è assurdo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, aggiungendo che è in corso un tentativo di mettere pressione sulla Russia attraverso atti di concorrenza economica sleale. Ieri è stato presentato al Senato statunitense un disegno di legge, da parte di rappresentanti del Partito Democratico, che propone di imporre sanzioni "dolorose" contro settori chiave dell'economia russa e alti funzionari governativi in caso di un'escalation della situazione in Ucraina. (Res)