I fatti del giorno – Italia

- Covid: Fondazione Gimbe, +49 per cento nuovi casi, in aumento ricoveri e terapie intensive - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 5-11 gennaio 2022, rispetto alla precedente, un netto aumento di nuovi casi (1.207.689 vs 810.535) e dei decessi (1.514 vs 1.102). In forte crescita anche i casi attualmente positivi (2.134.139 vs 1.265.297), le persone in isolamento domiciliare (2.115.395 vs 1.250.993), i ricoveri con sintomi (17.067 vs 12.912) e le terapie intensive (1.677 vs 1.392). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: 1.514 (+37,4 per cento), di cui 95 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +285 (+20,5 per cento); ricoverati con sintomi: +4.155 (+32,2 per cento); isolamento domiciliare: +864.402 (+69,1 per cento); nuovi casi: 1.207.689 (+49 per cento); casi attualmente positivi: +868.842 (+68,7 per cento). "Nell’ultima settimana – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si è registrata un’ulteriore impennata di nuovi casi che hanno superato quota 1,2 milioni, con un incremento che sfiora il 50 per cento rispetto alla settimana precedente e una media mobile a 7 giorni che aumenta da 128.801 del 5 gennaio a 172.559 l’11 gennaio (+34 per cento)". (segue) (Rin)