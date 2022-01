I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: Brunetta, industria italiana locomotiva in Ue, crescita cura contro debito pubblico - "L’industria italiana gode di ottima salute, anzi, fa da locomotiva in Europa. Il dato pubblicato oggi dall’Istat conferma una più che positiva dinamica del ciclo economico relativo all’output della nostra industria che, grazie a un eccellente effetto trascinamento del 2021 sul 2022, ci induce a rivedere al rialzo le stime sul Pil per l’anno appena chiuso e a rafforzare le aspettative per l’anno che si è appena aperto". Questo il commento di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, sui dati Istat diffusi oggi. "A novembre 2021, infatti, l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta del +1,9 per cento rispetto a ottobre dello stesso anno e la media del trimestre settembre-novembre 2021 cresce del +0,6 per cento rispetto al trimestre precedente. Rispetto al mese di novembre del 2020 il tasso di crescita è stato del +6,3 per cento, un dato ben al di sopra delle attese. Inoltre, l’Istat ci fa sapere che il livello dell’indice supera del +3,1per cento il valore di febbraio 2020, mese antecedente lo scoppio della pandemia in Italia". spiega. Per il ministro "la nuova leadership italiana nel settore industriale europeo non è casuale" perché "riflette le peculiarità del modello industriale italiano, basato sull’elevata presenza di piccole e medie imprese organizzate in distretti produttivi ad alta specializzazione. Un modello che si sta dimostrando più reattivo e dinamico nell’uscire dalla crisi rispetto ad altri sistemi basati sulle grandi industrie, come quelli tedesco (con l’indice sulla produzione industriale che nel mese di novembre, rispetto a quello di ottobre, è calato del -0,2 per cento e del -2,4 per cento rispetto a novembre 2020) e francese (con l’indice sulla produzione industriale che nel mese di novembre, rispetto a quello di ottobre, è calato del -0,4 per cento e del -0,2 per cento rispetto a novembre 2020)", aggiunge. (segue) (Rin)