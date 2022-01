I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quirinale: Conte, non abbiamo bandierine di partito da piantare, lavoriamo per soluzione condivisa - “Stiamo lavorando nell’interesse dei cittadini. Il Movimento cinque stelle ha sempre lavorato nell’interesse dei cittadini e continuerà a farlo ancor di più adesso, anche perché non abbiamo bandierine di partito da piantare. Abbiamo da piantare la bandiera italiana, dell’Italia intera. Stiamo lavorando per trovare una soluzione che sia quanto più ampiamente possibile condivisa, sempre nell’interesse di tutti i cittadini". Lo ha affermato il presidente del M5s, Giuseppe Conte, sull’elezione del prossimo capo dello Stato. L’ex premier ha parlato con i cronisti sotto casa, dopo essere stato alla camera ardente di David Sassoli, in Campidoglio. (Rin)