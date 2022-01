I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Banca mondiale prevede crescita del 3,5 per cento nel 2022 - L’economia della Tunisia dovrebbe registrare una crescita del 3,5 per cento nel 2022 e del 3,3 per cento nel 2023, in aumento rispetto al 2,9 per cento del 2021. È quanto emerge dalle previsioni pubblicate dalla Banca mondiale nel suo ultimo rapporto sullo sviluppo dell’economia globale, spiegando che l'aumento dei casi di Covid-19, l'inasprimento delle restrizioni e l'instabilità politica hanno ostacolato la crescita in Tunisia durante il 2021. L'istituzione finanziaria internazionale ha considerato che l'alto livello del debito potrebbe ostacolare l'attività economica nel Paese e l’attuazione di una politica economica volta a rilanciare la crescita e gli investimenti. (segue) (Res)