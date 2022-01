I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Ennahda respinge "uso politico situazione sanitaria per violare le libertà" - Il movimento islamico tunisino Ennahda ha denunciato "lo sfruttamento politico della situazione sanitaria e i rischi della diffusione della pandemia Covid-19, al fine di colpire i restanti margini di libertà, e far fallire gli appelli" a celebrare l'anniversario della rivoluzione dei gelsomini il 14 gennaio nel viale principale di Tunisi, Habib Bourghiba. Il movimento ha invitato i cittadini in un comunicato diffuso sulla propria pagina Facebook di manifestare domani al fine di "consacrare le conquiste del popolo in termini di diritti e libertà fondamentali. La più importante è la libertà di manifestare ed esprimere opinioni, in risposta alla dittatura emergente che ha preso il monopolio del potere e dell'autorità, e cerca di prendere di mira la magistratura libera, ignorando le priorità di vita dei cittadini". Il movimento ha espresso "il suo impegno per la protezione della salute dei tunisini", invitando tutti coloro che intendono partecipare alle manifestazioni del 14 gennaio ad aderire al protocollo sanitario e alle misure per garantire la sicurezza. (segue) (Res)