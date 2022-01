I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: inviato speciale delle Nazioni Unite de Mistura arriva a Rabat - L'inviato speciale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale, Staffan de Mistura, ha iniziato ieri la sua prima visita in Marocco, tappa iniziale di un tour della regione che comprende anche Algeria e Mauritania. Lo ha reso noto Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite durante una conferenza stampa. "Durante la visita, l'inviato delle Nazioni Unite aspira a conoscere il punto di vista di tutti gli interessati su come compiere progressi verso una ripresa costruttiva del processo politico sulla questione del Sahara", ha affermato Dujarric. "Staffan de Mistura ha iniziato la sua prima visita nella regione ed è arrivato oggi a Rabat. È previsto un incontro inizialmente con i funzionari marocchini e poi con i funzionari del Fronte Polisario a Tindouf", ha specificato il portavoce Onu. (segue) (Res)