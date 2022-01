I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 74enne investito da auto a Ostia muore sul colpo - Un pedone di 74 anni è deceduto dopo essere stato investito stamattina, intorno alle 8:30, sul lungomare Lutazio Catulo a Ostia, all'altezza del civico 40. L'incidente ha visto coinvolta un'auto Mini Countryman guidata da una donna di 59 anni che si è fermata a prestare soccorso. La polizia locale intervenuta sul posto ha chiuso il lungomare da piazzale dell’Aquilone a Piazzale Cristoforo Colombo, lato mare, per effettuare i rilievi. Sono in corso indagini per risalire all’esatta dinamica del sinistro. (segue) (Rer)