I fatti del giorno - Roma (5)

- Covid: Dg Atac, 1.200 persone indisponibili ma con nuove norme numero in calo - L'azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, Atac, "con circa 1200 persone indisponibili a causa della pandemia (il numero comprende sia le persone che hanno contratto l'infezione sia le quarantene e riguarda l'intero personale, non solamente gli addetti alla conduzione dei mezzi) riesce a oggi a garantire l'erogazione del servizio, al netto di alcune perdite di corse, ma senza una permanente rimodulazione del servizio". Lo dichiara in una nota il direttore generale di Atac, Franco Giampaoletti. "Si ritiene - prosegue il Dg - che le nuove norme in materia di congedi Covid possano favorire una drastica riduzione delle quarantene (a oggi circa 700) e quindi la nostra stima è che il fenomeno della indisponibilità di personale non sia proiettato verso una crescita in termini sostanziali (è quasi certo che possa crescere il numero degli infetti ma controbilanciato da una consistente riduzione delle quarantene). In ogni caso l'azienda deve essere pronta ad affrontare anche eventuali situazioni di emergenza, qualora dovessero verificarsi. In quest'ottica, sono allo studio ipotesi organizzative per poter far fronte a una quota di assenze che possa incidere in modo significativo sulla erogazione in continuità del servizio. Una di queste, ancora in fase di studio per verificarne la fattibilità sia sul piano giuridico sia tecnico, è una eventuale collaborazione fra enti per reperire personale con le qualificazioni necessarie. Nel frattempo - conclude Giampaoletti -prosegue l'attività di monitoraggio quotidiano dell'evoluzione della curva di assenze". (Rer)