India: inflazione al consumo al 5,59 per cento a dicembre, il tasso più alto da cinque mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in India sono aumentati a dicembre del 5,59 per cento su base annua, il livello più alto da cinque mesi, secondo le ultime statistiche ufficiali. A novembre l’inflazione al dettaglio era salita al 4,91 per cento. Sul rialzo del mese scorso ha inciso soprattutto il rincaro dei generi alimentari, del 4,05 per cento, contro l’1,87 per cento di novembre. I carburanti, invece, hanno registrato un aumento del 10,95 per cento, inferiore al 13,35 per cento di novembre. L’obiettivo programmato dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, è del quattro per cento con un margine del più o meno due per cento. L’indice di dicembre si è dunque avvicinato al limite, anche se, secondo molti osservatori, è improbabile un intervento sui tassi di interesse in una situazione di preoccupazione per l’impatto della variante Omicron del coronavirus sull’economia.(Inn)