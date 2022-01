Vaccino: Fondazione Gimbe, crescono prime e terze dosi, copertura al 18,3 per cento fascia bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato che al 12 gennaio risultano consegnate 117.159.196 dosi di cui 2.256.000 dosi di vaccino Pfizer pediatrico. Inoltre l’82,8 per cento della popolazione (n. 49.058.595) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+520.427 rispetto alla settimana precedente) e il 79 per cento (n. 46.812.850) ha completato il ciclo vaccinale (+327.923). In aumento nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 4.038.641), con una media mobile a 7 giorni di 580.759 somministrazioni/die: crescono del 21,9 per cento le terze dosi (n. 3.275.943) e del 62,1 per cento i nuovi vaccinati (n. 483.512). Le coperture con almeno una dose di vaccino sono molto variabili nelle diverse fasce d’età (dal 98 per cento degli over 80 al 18,4 per cento della fascia 5-11), così come sul fronte dei richiami, che negli over 80 hanno raggiunto il 77,8 per cento, nella fascia 70-79 il 70,1 per cento e in quella 60-69 anni il 61,9 per cento. Nella settimana 3-9 gennaio 2022 si sono registrati 483.512 nuovi vaccinati (+62,1 per cento) rispetto ai 298.253 della settimana precedente. L’aumento ha riguardato in particolare la fascia 5-11 (n. 267.412; +53,3 per cento) e quella 12-19 (n. 61.778; +65,5 per cento), mentre la recente introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 al momento non ha sortito grandi effetti visto che in questa fascia anagrafica i nuovi vaccinati sono solo 73.690. (Ren)