Sassoli: presidente Draghi a camera ardente in forma privata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato accolto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, alla camera ardente del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, scomparso nei giorni scorsi. Il presidente Draghi è entrato insieme al sindaco Gualtieri, in forma privata, come precedentemente fatto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rendere omaggio al feretro. La camera ardente aprirà al pubblico alle 10:30. (Rer)