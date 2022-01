Kosovo: viceassistente segretario Stato Usa ribadisce sostegno a dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceassistente segretario di Stato Usa, Gabriel Escobar, ha ribadito il sostegno del suo Paese al dialogo Serbia-Kosovo. Lo ha fatto in un’intervista a “Voice of America”. Interrogato sulla possibilità di un accordo tra Kosovo e Serbia in un momento di allargamento delle divisioni, Escobar ha detto che “resta da vedere”. “Abbiamo iniziato l’anno con rinnovata energia e una maggiore enfasi sul dialogo”, ha detto. Presto andrà nella regione e insieme al rappresentante speciale dell’Unione europea Miroslav Lajcak segnalerà il suo “sostegno al dialogo”. A proposito del ruolo dell’Albania, “Tirana parla a entrambe le parti in modo costruttivo e sostiene i nostri sforzi per una relazione sostenibile tra Serbia e Kosovo. (Nys)