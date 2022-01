Sudafrica: ministro dei Trasporti su ritardo rilascio patenti, unica stampante è in riparazione in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unico macchinario governativo disponibile in Sudafrica per stampare le patenti di guida è attualmente in Germania per delle riparazioni. Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti, Fikile Mbalula, reagendo cosi alle lamentele di forti ritardi nel rilascio del documento, un arretrato stimato a circa 300mila patenti. Secondo Mbalula, Pretoria dispone di un'unica stampante appositamente per ridurre il rischio di produzione di licenze illegali. Le lamentele solo aumentate negli ultimi giorni sui social media, con utenti che chiedono una soluzione rapida alla questione, anche nel quadro delle promesse governative di introdurre prossimamente licenze digitali. (Res)