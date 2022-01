Brasile-Cile: Bolsonaro non andrà a insediamento del presidente Boric (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, inoltre, non invierà rappresentanti neanche alla cerimonia di insediamento della nuova presidentessa dell'Honduras, Xiomara Castro in Honduras, in programma il prossimo 27 gennaio. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo". Anche nel caso dell'Honduras è stata eletta una candidata di sinistra. Xiomara è la moglie dell'ex presidente Manuel Zelaya, da sempre oggetto di critiche da parte di Bolsonaro, quando era ancora parlamentare. Nel 2009, dopo essere stato deposto con un colpo di stato e mandato all'estero, Zelaya era tornato nel Paese centroamericano rifugiandosi presso l'ambasciata brasiliana a Tegucigalpa, dove era rimasto per quattro mesi con la sua famiglia. Per Bolsonaro ci fu un uso politico dell'ambasciata da parte di Zelaya, con la connivenza dell'allora ministro degli esteri del governo di Luiz Inacio 'Lula' da Silva, Celso Amorim. Il ministro sosteneva all'epoca che la posta in gioco era il destino della democrazia in quella regione. (segue) (Brb)