Ue: Bce, rischi per prospettive economiche risultano bilanciati

- Il Consiglio direttivo della Bce ritiene che i rischi per le prospettive economiche siano sostanzialmente bilanciati. Questo quanto si legge nel bollettino economico della Banca centrale europea. L’attività economica potrebbe superare le attese della Bce se i consumatori, in un clima di maggiore fiducia, risparmiassero meno di quanto previsto. Per contro, il recente aggravarsi della pandemia, compresa la diffusione di nuove varianti, potrebbe frenare la crescita in modo più persistente. L’evoluzione futura dei prezzi dell’energia e i tempi di risoluzione delle strozzature dal lato dell’offerta pongono rischi per la ripresa e per le prospettive di inflazione. Se le pressioni sui prezzi si traducessero in aumenti salariali maggiori di quanto anticipato o se l’economia tornasse più rapidamente alla piena capacità produttiva, l’inflazione potrebbe collocarsi su livelli più alti. I tassi di interesse di mercato sono rimasti sostanzialmente stabili dalla riunione del Consiglio direttivo di ottobre. Nel periodo in esame (dal 9 settembre al 15 dicembre 2021), i mercati finanziari dell’area dell’euro sono stati prevalentemente influenzati dalle variazioni delle prospettive di inflazione e dalle rinnovate incertezze circa le ulteriori ripercussioni economiche connesse alla pandemia. Le notizie relative alla nuova variante Omicron hanno indotto volatilità, ma il forte impatto negativo iniziale, soprattutto sulle attività rischiose, si è in parte invertito verso la fine dell’intervallo in esame. (segue) (Res)