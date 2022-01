Ue: Bce, rischi per prospettive economiche risultano bilanciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2021 la creazione di moneta nell’area dell’euro è leggermente aumentata, di riflesso alla maggiore incertezza collegata alla pandemia di Covid-19 e alle misure di sostegno. Gli acquisti di attività da parte dell’Eurosistema hanno continuato a essere la principale fonte di creazione di moneta. I tassi sul credito bancario alle imprese e alle famiglie si sono confermati su livelli storicamente bassi. Nel complesso, le condizioni di finanziamento per l’economia restano favorevoli. Il credito alle imprese è in parte trainato dal fabbisogno di finanziamento a breve termine derivante dalle strozzature dell’offerta che determinano un aumento delle spese per scorte e capitale circolante. Allo stesso tempo, la domanda di prestiti da parte delle imprese resta moderata a causa degli utili non distribuiti e delle abbondanti disponibilità liquide, nonché del debito elevato. I prestiti alle famiglie rimangono robusti, trainati dalla domanda di mutui. Le banche dell’area dell’euro hanno rafforzato ulteriormente i propri bilanci mediante l’aumento dei coefficienti patrimoniali e la riduzione dei crediti deteriorati. Attualmente la redditività delle banche è pari ai livelli precedenti la pandemia. Le loro condizioni di finanziamento restano nel complesso favorevoli. In linea con la strategia di politica monetaria, il Consiglio direttivo conduce due volte all’anno una valutazione approfondita dell’interrelazione tra politica monetaria e stabilità finanziaria. Un orientamento accomodante della politica monetaria favorisce la crescita, sostenendo i bilanci delle imprese e delle istituzioni finanziarie e prevenendo i rischi di frammentazione del mercato. Nel contempo, l’impatto della politica monetaria accomodante sui mercati immobiliari e su quelli finanziari richiede un attento monitoraggio, dato l’intensificarsi di alcune vulnerabilità a medio termine. La politica macroprudenziale, tuttavia, resta la prima linea di difesa per salvaguardare la stabilità finanziaria e affrontare le vulnerabilità nel medio periodo. (Res)