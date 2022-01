Kosovo: premier Kurti, serbo kosovari potranno votare in referendum di domenica in Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini serbo kosovari potranno votare nel referendum in programma domenica 16 gennaio in Serbia. Lo ha annunciato ieri sera il premier kosovaro, Albin Kurti, dopo il colloquio telefonico sul tema avuto con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. "I serbi in Kosovo con doppia cittadinanza possono votare nel referendum della Serbia tramite mail o nell'ufficio di collegamento a Pristina. Un referendum nel territorio sovrano di un altro Stato non è una pratica accettata da alcun Paese democratico", ha sottolineato Kurti in riferimento alla situazione nel Kosovo settentrionale. Nelle scorse ore il presidente serbo Aleksandar Vucic e l'Unione europea hanno chiesto alle autorità di Pristina di permettere ad i serbo kosovari di partecipare al referendum costituzionale in programma domenica. (segue) (Alt)