Kosovo: premier Kurti, serbo kosovari potranno votare in referendum di domenica in Serbia (2)

- Ha preso il via lo scorso 3 gennaio la stampa delle schede elettorali in Serbia in vista del referendum sulle modifiche costituzionali. Il referendum è stato fissato per il 16 gennaio e riguarda le modifiche alla Costituzione in materia giudiziaria. Nelle scorse settimane il Parlamento della Serbia ha discusso e approvato alcuni emendamenti alla legge che regola la convocazione di un referendum a livello nazionale. Lo scorso 10 dicembre l'Assemblea nazionale ha votato le modifiche proposte dal governo agli articoli 7, 20, 43 e 44, che riguardano fra le altre cose la verifica delle firme e il termine per la revoca del referendum. La proposta del governo abolisce inoltre la tassa, introdotta da alcuni precedenti emendamenti, per la verifica delle firme. Secondo la proposta, non sarà possibile indire un referendum sulla stessa questione a meno di quattro anni di distanza e il Parlamento non potrà prendere una decisione diversa da quella confermata nel referendum nei quattro anni successivi. (segue) (Alt)