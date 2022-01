Germania: Covid, generale Breuer, vaccino obbligatorio decisione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 in Germania è “una decisione politica, con tutte le discussioni che sono positive e giuste in una democrazia e che la rendono forte”. È quanto affermato dal generale di divisione dell'esercito tedesco Carsten Breuer, che guida l'unità di crisi per il coronavirus formata da governo federale e Laender, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In merito alle critiche rivolte all'esecutivo tedesco per la lentezza con cui si sta muovendo verso l'obbligo vaccinale, Breuer ha dichiarato: “Sperimentiamo stabilità, ne abbiamo bisogno”. Il generale è poi intervenuto sui “No Vax” e i contrari alle restrizioni anticontagio in vigore in Germania, in particolare i più radicali, evidenziando che “soltanto pochi scendono a questo livello”. Per Breuer, tali posizioni non hanno “nulla a che fare con il dibattito democratico” e “certamente” non si deve cedere.(Geb)