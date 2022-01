Campidoglio: sconvocata Assemblea capitolina di oggi, Aula si riunisce domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sconvocata ieri la seduta dell'Assemblea capitolina programmata per oggi, in segno di lutto per la morte di David Sassoli. In queste ore nella sala della Protomoteca in Campidoglio è in corso la camera ardente. L'Aula Giulio Cesare, che darà il via alla discussione sul Documento unico di programmazione e al bilancio previsionale 2022-2024, è convocata per domani, venerdì 14 gennaio, dalle 14:30 alle 20:00. (Rer)