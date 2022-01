Francia: governo allenta restrizioni Covid per viaggiatori in arrivo dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha allentato le restrizioni per il Covid-19 per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva "Sky News", quanti giungono in territorio francese dal Regno Unito non dovranno più autoisolarsi all'arrivo o mostrare le motivazioni del proprio viaggio. Tuttavia, rimane in vigore l'obbligto di presentare un test per il coronavirus con esito negativo, effettuato non oltre le 24 ore precedenti la partenza. (Rel)