Pavia: diciannovenne trovato ferito sotto un treno, ricoverato in codice rosso

- Poco dopo le 8:30 questa mattina a Pavia è stata rinvenuta una persona ferita sotto un treno. All'interno della stazione un ragazzo diciannovenne, C.G. per dinamiche in fase di accertamento è stato ritrovato mentre giaceva sui binari all'interno della stazione. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza e gli uomini di polfer e vigili del fuoco. I soccorritori hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale San Matteo, dai primi riscontri avrebbe riportato un trauma cranico, un trauma toracico e altri traumi con fratture a un arto superiore e a uno inferiore (Rem)