Polonia: portavoce governo, presunte dimissioni ministro Giustizia non sono previste

- Il governo della Polonia non prevede le dimissioni del ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro. Lo ha detto il portavoce dell’esecutivo, Piotr Muller, a proposito delle indiscrezioni della stampa polacca. “Se si parla di cambiamenti in seno al governo e del ministro Ziobro o di altri membri della Destra Unita, non pianifichiamo cambiamenti di questo tipo”, ha dichiarato ai microfoni dell’emittente “Tvn24”. Da alcuni giorni i media speculano sul fatto che il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, starebbe considerando la rimozione del ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, dal governo della Polonia. Secondo quanto si apprende da informazioni non ufficiali dell’emittente “Radio Zet”, il vicepremier Kaczynski vorrebbe allontanare dal governo Ziobro quest’anno. (segue) (Vap)