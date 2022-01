Ue: Borrell, Mali Ucraina e sicurezza cibernetica in agenda di Consiglio informale Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali, Ucraina e spazio: sono questi i temi in agenda al Consiglio informale della Difesa che ha luogo a Brest in Francia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando ai lavori del Consiglio informale della Difesa a Brest, in Francia. "L'agenda è molto carica" e "parleremo del Mali", "dell'Ucraina, delle negoziazioni in corso", "per la prima volta parleremo della sicurezza nello spazio, tema che la presidenza francese ha voluto" introdurre in agenda perché "lo spazio sarà un nuovo campo di battaglia, come lo spazio cibernetico, e dobbiamo capire come garantire la sicurezza". Borrell ha chiarito che oggi ci saranno solo orientamenti politici ma non decisioni, perché si tratta di una riunione informale. (Beb)