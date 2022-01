Palermo: sgominata banda di giovanissimi per rapine e lesioni gravi, 11 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Palermo il comando provinciale Carabinieri di Palermo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati, tra cui due minorenni (10 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di rapina, furto e lesioni personali. I reati contestati sono 21, avvenuti tra il 10 settembre e il 17 novembre 2021, consistenti in tre episodi di furto e in rapine consumate o tentate in danno di vittime individuate nel pieno centro della città. L’indagine si è rivolta ad una “baby gang”, composta da giovani, poco più che maggiorenni che, utilizzando la forza del “branco”, avrebbero terrorizzato giovani vittime e, soprattutto di notte, transitavano per le vie del centro cittadino, rapinando e rubando telefoni cellulari di ultima generazione e denaro contante. Il quadro probatorio è stato accolto dalle competenti autorità giudiziarie del Tribunale di Palermo e del Tribunale per i minorenni che nel provvedimento restrittivo hanno delineato come i reati contestati siano stati espressione di una “criminalità di branco” riconducibile a gruppi di giovani delinquenti che dall’azione collettiva ricavavano una maggior spinta criminale.(Ren)