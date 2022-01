Cina: nuovi prestiti denominati in yuan aumentati di 50 miliardi di dollari nel 2021 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi prestiti cinesi denominati in yuan sono ammontati a 3.130 miliardi di dollari nel 2021, in aumento di 49,54 miliardi di dollari su base annua. Lo indicano gli ultimi dati pubblicati dalla Banca centrale, secondo cui i nuovi prestiti in yuan si sono attestati a 177,71 miliardi di dollari nel solo mese di dicembre, in calo di 19,34 miliardi rispetto al 2020. L'M2, un indicatore dell'offerta di denaro che riguarda i contanti in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del nove per cento annuo a circa 375 miliardi di dollari rispetto al 2020.(Cip)