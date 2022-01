Vaccino: Fondazione Gimbe, crescono prime e terze dosi, copertura al 18,3 per cento fascia bimbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Fondazione Gimbe all’11 gennaio rimangono 8,61 milioni di persone senza nemmeno una dose di vaccino: 2,98 milioni appartengono alla fascia 5-11 anni, oltre 800 mila alla fascia 12-19 e 2,21 milioni sono over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione. Al 12 gennaio nella fascia 5-11 anni sono state somministrate 761.776 dosi. 674.225 hanno ricevuto almeno 1 dose di vaccino (di cui 88.682 hanno completato il ciclo vaccinale), con un tasso di copertura nazionale che si attesta al 18,3 per cento con nette differenze regionali: dall’8,6 per cento delle Marche al 33,4 per cento della Puglia. Al 12 gennaio sono state somministrate 24.314.983 terze dosi con una media mobile a 7 giorni di 466.488 somministrazioni al giorno. In base alla platea ufficiale (n. 39.539.013), aggiornata al 10 gennaio, il tasso di copertura nazionale per le terze dosi è del 61,5 per cento con nette differenze regionali: dal 53,4 per cento della Sicilia al 70,5 per cento della Valle D’Aosta. (Ren)