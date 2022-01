Yemen: Cina, delegato all’Onu invoca il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti coinvolte nel conflitto in Yemen “dovrebbero cessare immediatamente il fuoco e porre fine alla violenza, esercitare la massima moderazione ed evitare qualsiasi azione che porti al deterioramento della situazione”. È l’appello lanciato ieri dal vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Dai Bing, nel corso di una riunione convocata dal Consiglio di sicurezza. “Nell’ultimo periodo – ha detto Dai – lo Yemen ha continuato a mostrare segni di instabilità, e le ostilità tra gli autori del conflitto si sono intensificate, causando diffuse preoccupazioni nella comunità internazionale. Si spera che le parti (…) possano avere uno scambio franco di opinioni e raggiungere al più presto una soluzione politica realistica e praticabile. (…) La Cina invita le economie regionali a svolgere un ruolo positivo nella promozione della pace e dei colloqui sulla questione yemenita, che è nell'interesse di tutte le parti”. Il diplomatico ha infine espresso serie preoccupazioni per la questione umanitaria, sollecitando la comunità internazionale a fornire assistenza finanziaria e materiale al Paese, dove 15,6 milioni di persone “versano in condizioni di povertà estrema”.(Cip)