Energia: Starace (Enel), contro il caro gas servono più rinnovabili

- Enel rimarrà un'azienda elettrica, ma l'elettricità ci sta portando in mondi finora sconosciuti, dove ci sono grandi opportunità per i nostri clienti e per noi. Lo ha detto a "la Repubblica" Francesco Starace, il quale guida dal 2014 un gruppo che, spiega, sta cambiando pelle: "L'elettricità conquista fette crescenti dell'utilizzo di energia nel mondo, quindi è fantastico essere già in questo settore ed è bello vedere che altri - ad esempio le compagnie petrolifere - stanno provando ad entrarci". Nel piano industriale si impegna a portare Enel a emissioni zero non più nel 2050, ma nel 2040: "La data del 2040 l'abbiamo fissata a ragion veduta dal punto di vista economico e con una convenienza doppia: in primo luogo si abbattono i costi della produzione di energia spostandosi sulle rinnovabili; poi si elimina la dipendenza dalle fonti fossili, che come stiamo vedendo anche in questi mesi hanno prezzi molto volatili". "Inoltre, - aggiunge - smetteremo di emettere CO2, cosa che fa bene a tutti, visto che ci siamo impegnati a essere a emissioni zero e non a emissioni nette zero". (segue) (Res)