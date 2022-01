Energia: Starace (Enel), contro il caro gas servono più rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto all'allarme sui costi della transizione energetica che si leva da più parti: "Quando sento parlare di costi della transizione penso che ci sia una certa confusione semantica: attuarla è conveniente e quello che si affronta oggi non è un costo, ma un investimento sul futuro. Nel 2019 abbiamo fatto uno studio con Ambrosetti che mostra come in Italia la transizione vale fino a 23 miliardi di euro, con un numero netto di posti di lavoro creati che va da 100 a 170 mila". "Poi - osserva l'amministratore delegato - è chiaro che, come accade per ogni svolta tecnologica, c'è chi si adatta prima e chi invece non riesce o non vuole adattarsi e rischia di scomparire. Per questo nel piano industriale di Enel è previsto che da qui al 2030 investiremo circa 210 miliardi; circa 160 nostri e altri 50 da parte di altri soggetti che coinvestiranno con noi in iniziative comuni. Questi investimenti andranno nelle reti elettriche, essenziali per la progressiva elettrificazione dei consumi, e nelle rinnovabili, essenziali alla progressiva decarbonizzazione dell'energia elettrica". (segue) (Res)