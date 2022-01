Energia: Starace (Enel), contro il caro gas servono più rinnovabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Starace parla di territori inesplorati dell'elettricità: "Prima di tutto proprio la mobilità: siamo partiti quattro anni fa con l'idea di mettere un'infrastruttura di ricarica pubblica in Italia e adesso a livello globale siamo a poco meno di 20 mila punti di ricarica pubblica e con quelli privati arriviamo a 150 mila. Ma questi punti nel 2030 arriveranno a quattro milioni. Si apre un mondo di servizi a chi ha un'auto elettrica, di possibilità di nuovi business: ad esempio quello di mettere la batteria dell'auto, quando non è utilizzata, a disposizione della rete elettrica, che ha sempre più bisogno proprio di batterie per essere bilanciata". "Su questo fronte - continua - lanceremo sul mercato una società dedicata proprio a questo grande mondo nuovo che vedrà la luce nei prossimi mesi per essere poi messa sul mercato a livello mondiale". Insomma, un futuro di elettricità messa in rete: "Assolutamente sì, e questo si può fare solo grazie al digitale", ha concluso Starace. (Res)