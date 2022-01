Pnrr: ministro Giovannini, realizzeremo una trasformazione necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un suo intervento su "Il Foglio" scrive che "nei prossimi dieci anni il Paese sperimenterà una profonda trasformazione, grazie agli investimenti senza precedenti, non solo finanziati con i fondi europei, per potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi di mobilità secondo un modello di sviluppo sostenibile". "Se - continua il ministro - con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con il Piano complementare sono stati assegnati a questo tema oltre 61 miliardi di euro, la legge di Bilancio 2022 ha assegnato ulteriori 36,1 miliardi di euro, consentendo di estendere al 2030, e oltre, gli investimenti per la mobilità urbana sostenibile, i trasporti ferroviari e stradali, la tutela delle risorse idriche, ecc.". In particolare, - spiega il ministro - sono previsti "12,3 miliardi di euro dal 2022 al 2026, 11,1 miliardi di euro dal 2027 al 2030, 12,6 miliardi di euro dal 2031 al 2036. Nel complesso, nei prossimi dieci anni il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili potrà contare su circa 100 miliardi di euro già stanziati, oltre che sui fondi ordinari, su risorse derivanti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-27, senza considerare i fondi ordinari europei". (segue) (Res)