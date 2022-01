Pnrr: ministro Giovannini, realizzeremo una trasformazione necessaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa inedita e straordinaria dotazione finanziaria per investimenti - osserva Giovannini - rappresenta la più grande occasione di spesa pubblica 'buona' per realizzare quella trasformazione necessaria e urgente per garantire infrastrutture che migliorino la qualità della vita delle persone, consentano di eliminare le disuguaglianze territoriali, aumentare la competitività delle nostre imprese e di lottare contro la crisi climatica". Dietro le cifre, "ci sono progetti che rispondono a una visione sistemica necessaria per il futuro dell'Italia, descritta nell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza della scorsa estate, che è stata tanto apprezzata dalla Commissione europea da spingerla a recepire le nostre proposte di inclusione nella rete core Ten-T di nuovi tratti (come la linea ferroviaria Adriatica), condizione necessaria per accedere a ulteriori fondi europei". "La legge di Bilancio - aggiunge il ministro - assegna 15,9 miliardi di euro agli interventi sulle infrastrutture ferroviarie, che rappresentano uno dei fattori cruciali della strategia di trasformazione della mobilità per favorire lo shift modale. Si tratta di risorse destinate a potenziare la linea Adriatica ad Alta velocità/Alta capacità che affronta un ritardo storico della rete ferroviaria italiana e integra gli investimenti previsti dal Pnrr e dal Pnc (25,1 miliardi di euro) per portare, tra l'altro, l'alta velocità nel Mezzogiorno e velocizzare le linee ferroviarie 'trasversali', dal versante tirrenico a quello adriatico". (segue) (Res)