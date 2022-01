Pnrr: ministro Giovannini, realizzeremo una trasformazione necessaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio prevede poi "440 milioni di euro dal 2022 al 2027 per la realizzazione del 'Piano invasi' basato su progetti già disponibili, andando a rafforzare l'impegno senza precedenti (3 miliardi di euro) per il miglioramento delle infrastrutture idriche previsto dal Pnrr". Questa sintetica illustrazione "rende evidenti le scelte compiute in questi mesi dal governo circa le priorità strategiche del Paese, cui sono corrisposte azioni molto rilevanti per assicurare le risorse necessarie per investimenti destinati a incidere positivamente sullo sviluppo socio-economico, sulla riduzione delle disuguaglianze tra le diverse aree territoriali e sul processo di transizione ecologica. Ora - conclude Giovannini - dobbiamo tutti accelerare l'attuazione dei piani e realizzare gli investimenti". (Res)