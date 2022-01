Giordania-Usa: ministro Esteri Safadi a colloquio oggi con Blinken, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier e ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, incontrerà oggi a Washington il segretario di Stato Usa Antony Blinken per discutere di diverse questioni regionali di interesse comune e ampliare il rapporto di cooperazione tra i due Paesi. Lo rende noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”. Safadi è giunto in visita negli Stati Uniti ieri e ha incontrato alcuni membri del Senato e della Camera dei rappresentanti statunitense per discutere un nuovo memorandum d'intesa tra i due Paesi in grado di fornire il quadro per il sostegno concesso dagli Stati Uniti alla Giordania. (Res)