Paraguay: Sacyr emette 191 milioni euro obbligazioni per costruzione di due strade

- L'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha collocato un'emissione obbligazionaria limitata nel mercato statunitense per 191 milioni di euro per completare la progettazione e la costruzione di due strade in Paraguay. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", Sacyr ha realizzato questa operazione attraverso Rutas del Este, società tramite la quale detiene la concessione delle strade e nella quale controlla il 60 per cento del capitale. Nell'ottobre 2019, Rutas del Este aveva già emesso 220 milioni di euro in obbligazioni di debito per iniziare i lavori che si è aggiudicata nel 2016. Questo nuovo finanziamento completa quel pacchetto iniziale, coprendo i rimanenti costi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e transazione del progetto. Una volta completata la costruzione (prevista entro il marzo 2023) il progetto contribuirà a migliorare il livello di servizio e la sicurezza stradale su uno dei principali corridoi del Paraguay, raddoppiando le corsie sull'80 per cento di entrambe le strade, riducendo così la congestione del traffico e risparmiando tempo di viaggio tra Asuncion e Ciudad del Este. (Spm)