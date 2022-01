Imprese: Eon acquisirà il 25 per cento di Horisont Energi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato energetico tedesco Eon acquisirà il 25 per cento di Horisont Energi, azienda norvegese per l'energia pulita, entro questo mese. In un comunicato congiunto, le due società hanno affermato che in questo modo intendo cooperare allo sviluppo di una “gamma europea di servizi per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (Ccs)”, nonché nella produzione di idrogeno pulito e ammoniaca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'ingresso di Eon in Horisont Energi si inquadra nel “desiderato cambiamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio in Europa”. Con una cooperazione strategica, le due imprese mirano a svolgere “un ruolo cruciale” nella decarbonizzazione in Europa grazie ai Ccs, all'idrogeno e all'ammoniaca. In particolare, Eon dovrebbe assumere la responsabilità della cattura e della liquefazione dell'anidride carbonica, mentre Horisont Energi spetterebbero il trasporto e lo stoccaggio di questo elemento. (Geb)