Emirati: Enec produrrà l'85 per cento dell’energia pulita di Abu Dhabi entro il 2025

- La società emiratina Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) produrrà l'85 per cento dell’energia pulita di Abu Dhabi entro il 2025, in linea con l'orientamento degli Emirati Arabi Uniti verso progetti di energia verde. Lo ha reso noto l’amministratore delegato di Enec, Mohamed al Hammadi. "Negli Emirati abbiamo un approccio proattivo e scientifico alla politica energetica che ha consentito al Paese di aprire la strada verso un futuro energetico sostenibile", ha affermato Al Hammadi. "Siamo stati i primi nella regione a firmare l'accordo di Parigi nel 2016 e recentemente siamo diventati il primo Paese dell'Opec a impegnarsi a raggiungere l’obiettivo dello zero netto entro il 2050”, ha concluso. Gli Emirati prevedono di investire 160 miliardi di dollari nei prossimi tre decenni per accelerare lo sviluppo dell’energia pulita. (Res)