Spagna: giunta Galizia indagherà su società mineraria che ha comprato San Finx da Sacyr

- La giunta regionale della regione spagnola della Galizia cercherà di fare chiarezza per verificare la solvibilità tecnica e finanziaria della società australiana Rafaella Resources che ha recentemente acquistato la miniera di stagno e wolframio San Finx a Lousame (La Coruna) da Valoriza Mineria, una filiale di Sacyr. Come riferisce il quotidiano "Economia Digital", lo ha annunciato il vicepresidente della Galizia, Francisco Conde, durante una riunione con i rappresentanti dei comuni di Porto do Son, Lousame, Noia, Ribeira, Muros e Outes. Nonostante l'annuncio, l'acquisto non è stato ancora comunicato ufficialmente alla regione che non ha ricevuto nessuna richiesta formale per il trasferimento di proprietà o qualsiasi tipo di comunicazione da Sacyr o Rafaella Resources. Conde ha poi evidenziato che l'impresa australiana deve chiarire il progetto che intende realizzare con la miniera poiché nel caso in cui intenda agire in gallerie attualmente inutilizzabili per la presenza di acqua, deve presentare un progetto di sfruttamento aggiornato, che deve essere sottoposto alla valutazione ambientale corrispondente. Conde ha assicurato che la priorità della giunta è la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, per cui rimarrà vigile per assicurare che qualsiasi attività mineraria che si sviluppi in Galizia "rispetti le garanzie urbanistiche, ambientali e tecniche richieste dalla legislazione vigente". (Spm)