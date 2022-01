Arabia Saudita: ministro Investimenti, Riad triplicherà la sua rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita triplicherà la sua rete ferroviaria con otto mila nuovi chilometri di binari. Lo ha affermato il ministro degli Investimenti saudita, Khalid al Falih, intervenendo alla Conferenza mineraria internazionale in corso a Riad. "La nuova ferrovia attraverserà il Regno e si aggiungerà alla rete che già abbiamo", ha detto Al Falih. Attualmente ci sono circa 3.650 chilometri di binari sulla rete ferroviaria saudita, suddivisi in tre linee. La linea nord-sud di 2.750 chilometri va da Riad al confine con la Giordania e dispone di linee di alimentazione per le operazioni di estrazione mineraria nel nord del Regno. La Riad-Dammam si estende per 450 chilometri dalla capitale alla costa orientale e la nuova linea ad alta velocità Haramain di 450 chilometri collega le città sante di Mecca e Medina attraverso l'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda e la città economica del re Abdullah. (Res)