Roma: violenza di gruppo su una minorenne a Capodanno, misure cautelari per tre 20enni

- I carabinieri della compagnia di Roma Cassia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 3 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 21 anni (2 agli arresti domiciliari e uno sottoposto ad obbligo di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora in Roma), gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, perché perpetrata nei confronti di una ragazza minorenne, in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto sotto effetto di stupefacenti, durante una festa privata. (segue) (Rer)