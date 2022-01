Roma: violenza di gruppo su una minorenne a Capodanno, misure cautelari per tre 20enni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ragazza, che non aveva ancora compiuto 17 anni, ha raccontato il 2 gennaio 2021 ai carabinieri della stazione Roma La Storta di aver subito una violenza nella notte di Capodanno dello scorso anno, ad opera di alcuni ragazzi, durante una festa organizzata in una villetta a schiera, situata a Roma in zona Primavalle. I carabinieri hanno avviato immediatamente le prime attività finalizzate a identificare le persone presenti e i colpevoli del delitto; contestualmente la ragazza è stata accompagnata presso l’Ospedale San Pietro di Roma dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. Inoltre, è stato appurato che nel sangue della minore erano presenti tracce di sostanze che lasciano supporre che la giovane, al momento della violenza, si trovava in condizione di inferiorità psico-fisica. (segue) (Rer)