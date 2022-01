Libano: sciopero dei trasporti, oggi prevista chiusura banche, scuole e università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole, università e banche in Libano saranno chiuse oggi in occasione di uno sciopero organizzato in tutto il Paese dal sindacato dei trasporti per denunciare il deterioramento delle condizioni di lavoro. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale l’Associazione delle banche libanesi ha annunciato la chiusura di tutti gli istituti di credito "al fine di preservare l'incolumità dei dipendenti del settore”. Da parte sua, il ministro dell'Istruzione Abbas Halabi, ha invitato le scuole private e pubbliche e le università a chiudere. Lo sciopero generale, sostenuto dalla Confederazione generale dei lavoratori libanesi (Cgtl), mira a fare pressione sul governo per migliorare le condizioni dei lavoratori. (Lib)